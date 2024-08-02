Tayland, Güney Kore'ye seyahatlerin kolaylaştırılması talebinde bulundu - Son Dakika
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Tayland, Güney Kore'ye seyahatlerin kolaylaştırılması talebinde bulundu

Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, Güney Kore'ye seyahatlerin kolaylaştırılması için destek talep etti. Sangiampongsa, Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (K-ETA) çerçevesinde birçok Tayland vatandaşının Güney Kore'yi ziyaret edemediğini belirtti. Tayland Kültür Bakanlığı'nın talebi daha önce reddedilmişti, ancak ülkeler arasındaki ilişkilerin dostane ve işbirliği içinde olduğu vurgulandı.

02.08.2024 15:59
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Tayland, ülke vatandaşlarının Güney Kore'ye seyahatlerinin kolaylaştırılması yönünde talepte bulundu.

Yonhap'ın haberine göre, Tayland Dışişleri Bakanı Maris Sangiampongsa, Güney Kore'nin başkenti Seul'deki resmi ziyareti kapsamında, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile bir araya geldi.

Sangiampongsa, Güney Kore'de seyahat öncesi onay için geçen yıldan bu yana uygulanan Elektronik Seyahat Yetkilendirmesi (K-ETA) çerçevesinde çok sayıda Tayland vatandaşının Güney Kore'yi ziyaret edemediğini belirtti.

Tayland vatandaşlarının, Güney Kore'ye gelişlerini kolaylaştırmak için destek talep eden Sangiampongsa, ülkelerin karşılıklı yürüttüğü ilişkilerin dostane ve işbirliği içerisinde olduğunu bildirdi.

Cho da Güney Kore ve Tayland'ın, ikili ilişkileri kuvvetlendirmek için çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Tayland Kültür Bakanlığı, 2024 başında Tayland vatandaşlarının, K-ETA muafiyeti alması yönünde talepte bulunmuş, Güney Kore Adalet Bakanlığı ise bu talebi reddetmişti.

Adalet Bakanlığı, K-ETA uygulamasının Tayland'dan yasa dışı göçü engellemek önemli olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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