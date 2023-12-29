 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tayland'ın güneyindeki sellerde 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tayland'ın güneyindeki sellerde 7 kişi hayatını kaybetti

Tayland'ın güneyindeki eyaletlerde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu Narathiwat'ta 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Seller nedeniyle nehirlerin taştığı Pattani eyaletinde durum kritik. Yaklaşık 93 bin aile sellerden etkilendi.

Tayland\'ın güneyindeki sellerde 7 kişi hayatını kaybetti
29.12.2023 - 15:59,
Abone Ol

Tayland'ın güneyindeki eyaletlerde meydana gelen seller nedeniyle Narathiwat'ta ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayboldu.

Bangkok Post'un haberine göre, ülkenin güneyindeki eyaletlerde şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, nehirlerin taştığı Pattani eyaletinde durumun "kritik" olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Narathiwat'ta seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Ülkenin Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), sellerde yaklaşık 93 bin ailenin olumsuz etkilendiğini, sel sularının çekildiği bölge sakinlerinin evlerine geri döndüğünü açıkladı.

Öte yandan, Thai Enquirer internet sitesinin X hesabından yapılan paylaşımda, Narathiwat'ta 8, Yala'da 3 ve Pattani'de 1 kişi olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

DDPM Genel Müdürü Chaiwat Junthirapon, ülkenin güneyindeki Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla ve Yala eyaletlerinde yaklaşık 70 bin hanenin sel felaketinden etkilendiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bangkok, Pattani, Tayland, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'ın güneyindeki sellerde 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:28:13. #1.13#
SON DAKİKA: Tayland'ın güneyindeki sellerde 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement