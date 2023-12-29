Tayland\'ın güneyindeki sellerde 7 kişi hayatını kaybetti

Tayland'ın güneyindeki eyaletlerde meydana gelen seller nedeniyle Narathiwat'ta ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayboldu.

Bangkok Post'un haberine göre, ülkenin güneyindeki eyaletlerde şiddetli yağışların yol açtığı seller hayatı olumsuz etkiliyor.

Yetkililer, nehirlerin taştığı Pattani eyaletinde durumun "kritik" olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Narathiwat'ta seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Ülkenin Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), sellerde yaklaşık 93 bin ailenin olumsuz etkilendiğini, sel sularının çekildiği bölge sakinlerinin evlerine geri döndüğünü açıkladı.

Öte yandan, Thai Enquirer internet sitesinin X hesabından yapılan paylaşımda, Narathiwat'ta 8, Yala'da 3 ve Pattani'de 1 kişi olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

DDPM Genel Müdürü Chaiwat Junthirapon, ülkenin güneyindeki Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla ve Yala eyaletlerinde yaklaşık 70 bin hanenin sel felaketinden etkilendiğini açıklamıştı.