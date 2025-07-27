Tayland ve Kamboçya, Malezya'da Bir Araya Gelecek - Son Dakika
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Tayland ve Kamboçya, Malezya'da Bir Araya Gelecek

27.07.2025 15:36
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Tayland ve Kamboçya, sınır gerilimini çözmek için yarın Kuala Lumpur'da bir araya gelecek.

Tayland ve Kamboçya, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda yarın başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmeyi kabul etti.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Tayland ve Kamboçya dışişleri bakanları ile görüştüğünü ifade etti.

Hasan, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai'nin yarın Kuala Lumpur'da bir araya geleceğini duyurdu.

Konuya ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan telefon beklediğini belirten Hasan, öte yandan bu meselenin Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) iç işleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, arabuluculuk görevini ASEAN Dönem Başkanı olarak Malezya'nın üstlenmesinin daha uygun olacağını ifade etti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi yaşamını yitirdi. Her iki ülke de bölgeden binlerce kişiyi tahliye ettiğini duyurdu.

Taraflar, birbirini ilk ateşi açmakla suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından dün yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü ifade etmişti. Trump, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Öte yandan Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayland ve Kamboçya, Malezya'da Bir Araya Gelecek - Son Dakika

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