Tayvan, Çin ve Hong Kong'a seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika
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Tayvan, Çin ve Hong Kong'a seyahat uyarısı yaptı

Tayvan hükümeti, Çin'in yeni yasal yönergeleri nedeniyle Tayvanlılara Çin ana karası ile Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde adli soruşturmalarla karşılaşabilecekleri gerekçesiyle seyahat uyarısı yaptı. Yeni yönergelerin Tayvan'ın bağımsızlığını savunanların Çin'de yargılanabilmesinin önünü açtığı belirtiliyor. Seyahat uyarısı, Tayvan'ın 4 aşamalı seyahat uyarısı sisteminde en riskli ikinci düzeye işaret ediyor.

28.06.2024 16:49
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Çin ile egemenlik ihtilafındaki Tayvan'daki hükümet, Pekin yönetiminin belirlediği yeni yasal yönergeler nedeniyle Çin ana karası ile Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde adli soruşturmalarla karşılaşabilecekleri gerekçesiyle Tayvanlılara seyahat uyarısı yaptı.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tayvan'ın Ana Kara İlişkileri Ofisi Sözcüsü Liang Wen-chieh, düzenlediği basın toplantısında, yeni yönergelerin Tayvan'ın bağımsızlığının savunanların Çin'de yargılanabilmesinin önünü açtığına dikkati çekti.

Sözcü Liang, "'Ayrılıkçılık suçu' olarak adlandırılan suç çerçevesinde getirilen yeni adli yönergeler dolayısıyla, hükümete bağlı bir ajans olarak vatandaşlarımızın seyahatlerinde riskler bulunduğunu hatırlatmak görevimizdir." dedi.

Seyahat uyarısının Çin'e karşı bir tedbir olmadığını, ana kara ve özel idari bölgelere seyahati yasaklamadığının altını çizen Liang, vatandaşlara gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını salık verdiklerini belirtti.

Liang, Çin'e ve bölgelerine zorunlu olarak seyahat etmesi gereken vatandaşların, seyahatlerinde hassas konuları ve sorunları tartışmaktan, limanlar, havalimanları, askeri tatbikat bölgelerinin fotoğraflarını çekmekten ve yanlarından siyaset, tarih ve din konulu kitaplar taşımaktan kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

"Turuncu uyarı"

Çin ana karası, Hong Kong ve Makau için "turuncu uyarı" yapıldı. Uyarı, Tayvan'ın 4 aşamalı seyahat uyarısı sisteminde en riskli ikinci düzeye işaret ediyor.

Pekin yönetimi, 21 Haziran'da getirdiği yeni adli yönergelerde Çin'de mahkemelere "Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçıları gıyabında yargılama", "Çin devletine ve halkına büyük zarar veren ateşli ayrılıkçılık savunucularını idama kadar cezalara mahkum edebilme" yetkisi tanımıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayvan, Çin ve Hong Kong'a seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika

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