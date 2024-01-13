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Tayvan'da başkanlık ve parlamento seçimleri yapıldı - Son Dakika
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Tayvan'da başkanlık ve parlamento seçimleri yapıldı

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da halk, başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçimlerde Tayvan'ın gelecek 4 yıldaki lideri ve yardımcısı ile Yasama Meclisi üyeleri belirlenecek. Başkanlık seçiminde iktidardaki DPP'nin Genel Başkanı Lai Ching-te, ana muhalefetteki KMT'den Hou Yu-ih ve TPP'den Ko Wen-je yarışıyor. Parlamento seçimlerinde ise 16 siyasi parti yarışıyor ve 113 sandalye için mücadele ediliyor.

Tayvan\'da başkanlık ve parlamento seçimleri yapıldı
13.01.2024 - 06:49,  Güncelleme: 06:50
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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da halk, başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Ada'daki 17 bin 795 merkezde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.

Tayvan'ın gelecek 4 yıldaki lideri ve yardımcısı ile Yasama Meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde, 23,4 milyon nüfuslu Ada'daki 19,55 milyon kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

Seçmenler, başkanlık için bir oy, seçim çevrelerinde doğrudan seçilen milletvekilleri için bir oy ve dolaylı seçilen milletvekilleri için siyasi partilere bir oy verecek.

Başkanlık seçiminde, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) Genel Başkanı ve görevdeki Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, ana muhalefetteki Milliyetçi Partiden (Koumintang/KMT) Yeni Taipei Belediye Başkanı Hou Yu-ih ve Tayvan Halk Partisinden (TPP) Genel Başkan Ko Wen-je yarışıyor.

Oy pusulasında partilerin başkan yardımcısı adayları olarak DPP'den Tayvan'ın eski Washington temsilcisi Hsiao Bi-khim, KMT'den siyasete atılan televizyon sunucusu Jaw Shau-kong ve TPP'den milletvekili Wu Hsin-ying yer alıyor.

Parlamento seçimleri

Parlamento seçimlerinde, Yasama Meclisinin 113 sandalyesi için 16 siyasi parti yarışıyor.

73 seçim çevresindeki milletvekilleri doğrudan oyla, "platolar ve dağlar" olarak adlandırılan seçim çevrelerinden 6 milletvekili Ada'nın yerli nüfusunun oylarıyla seçilecek.

34 milletvekili ise siyasi partilerin oy dağılımına göre dolaylı belirlenecek. Partilerin bu milletvekilliklerini kazanabilmeleri için yüzde 5 seçim barajını aşmaları gerekiyor.

Mecliste 57 milletvekili kazabilen siyasi parti, salt çoğunluğu sağlayarak hükümet kurabiliyor.

DPP iktidarında 2016'dan bu yana, iki dönemdir Ada'nın lideri olan Tsai Ing-wen, görev süresi dolduğu için bu seçimde aday değil.

Ada'nın yeni seçilecek lideri ve yardımcısı, 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak. Yeni seçilecek Yasama Meclisi ise 1 Şubat'ta toplanacak.

Kaynak: AA
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