Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı - Son Dakika
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Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı

Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan\'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı
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Tayvan'da Kovid-19 vakalarında son dönemde yaşanan artış endişe yarattı. 4-10 Ağustos'ta 14 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi, mevcut dalganın en yüksek haftalık ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ağır komplikasyon görülen vaka sayısı 337'ye ulaşırken, bu hastaların büyük bölümünün 65 yaş ve üzeri, kronik rahatsızlığı bulunan ve Kovid-19 aşısı olmayan kişilerden oluştuğu bildirildi.

Tayvan'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı sayısında korkutan bir artış meydana geldi. 

EN YÜKSEK HAFTALIK VAKA VE ÖLÜM SAYISI KAYDEDİLDİ

Yerel basındaki haberlere göre, Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) son dönemde kaydedilen Kovid-19 vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Tayvan'da 4-10 Ağustos tarihlerinde 14 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, söz konusu sayının "mevcut Kovid-19 dalgasında kaydedilen en yüksek haftalık vaka ve ölüm sayısı" olduğu aktarıldı.

ACİL SERVİS BAŞVURULARINDA YÜZDE 27,6 ARTIŞ

Açıklamada, 2-8 Ağustos'ta ayakta tedavi ve acil servis başvurularının 24 bin 645'e çıktığı, bu sayının bir önceki haftaya kıyasla yüzde 27,6 arttığı ifade edildi.

Ekim 2025'ten bu yana ağır komplikasyonlara rastlanan 337 Kovid-19 vakasının kaydedildiği açıklamada, bunlardan 42'sinin ölümle sonuçlandığı belirtildi.

VAKALARIN YÜZDE 84'ÜNDE KRONİK HASTALIK VAR

Açıklamada, 337 vakanın yaklaşık yüzde 74'ünün 65 yaş ve üzerindekilerden oluştuğu, yüzde 84'ünde kronik hastalık gibi altta yatan sağlık sorunlarının bulunduğu vurgulanarak, yüzde 89'unun ise bu sezonun Kovid-19 aşısını yaptırmadığına işaret edildi.

CDC depolarında yaklaşık 140 bin doz aşı bulunduğu bildirilen açıklamada, 9 Eylül'de son kullanma tarihi dolacak 37 bin doz aşının soğuk hava depolarından çıkarılarak yerel yönetimlere dağıtılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Koronavirüs, Ağustos, Sağlık, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tam bitti derken yeniden hortladı: Tayvan'da Kovid-19 ölümleri zirve yaptı - Son Dakika

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