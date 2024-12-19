Tayvan'da Yangın: 9 İşçi Hayatını Kaybetti

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Tayvan'da bir süpermarket zincirine ait inşaat halindeki gıda işleme tesisinde çıkan yangında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre Taichung ilinin Dadu ilçesinde, PX Mart firmasına ait yapımı süren tesiste öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangında inşaat şirketinde çalışan 9 işçi hayatını kaybederken, kurtarılan 8 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Sosyal medyada yer alan fotoğraf ve videolarda dış cephesi inşaat iskelesi ve brandayla kapatılmış 5 katlı binanın üzerini kalın bir duman tabakasının kapladığı görüldü.

Yangının binaya derin dondurucuların yerleştirilmesi sırasında çıktığı aktarılırken, yetkililer olayın soruşturulduğunu belirtti.

PX Mart süpermarketlerinin, Tayvan genelinde 1200'den fazla şubesi bulunduğu kaydedildi.