Tayvan'dan Çin'e Barış Mesajı

Tayvan Başkan Yardımcısı Hsiao Bi-khim, Çin'le bir "çatışma" arayışında olunmadığı mesajını verdi.

Tayvan Başkan Yardımcısı Hsiao, Çin'le ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

Çin'e iletişim kurma çağrısında bulunduklarını belirten Hsiao, "Çin'le bir çatışma arayışında değiliz." ifadesini kullandı.

Çin'in 2027'den önce Tayvan'ı işgal edebileceğine yönelik ABD istihbarat raporlarına ilişkin soruya Hsiao, "Sadece 2027'de değil, hiçbir zaman böyle bir çatışmanın yaşanmaması için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hsiao ayrıca, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı bozabilecek herhangi bir girişimi engellemek adına savunma kabiliyeti konusunda yatırım yapıldığına işaret etti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.