Tayvan'dan Deniz Altı Kablolarına Koruma Önlemleri
Tayvan'dan Deniz Altı Kablolarına Koruma Önlemleri

08.04.2026 14:13
Tayvan, deniz altı kabloların hasarını önlemek ve iletişim sistemlerini güçlendirmek için önlemler alacak.

Tayvan yönetimi, deniz altı kabloların hasar görmesini engellemek ve iletişim sistemlerinin dayanıklılığını artırmak için önlemler alacağını açıkladı.

Taiwan News sitesinin haberine göre, Tayvan Dijital İşler Bakanlığınca yapılan açıklamada, hükümetin iletişim sistemlerinin dayanıklılığını artırmak amacıyla denetimleri sıkılaştıracağı ve deniz altı kablolarının korunmasını güçlendireceği bildirildi.

Kablo hasarlarının iletişim üzerindeki etkisini en aza indirmek için çoklu iletişim rotaları geliştirilmeye ve uydu bağlantılarının genişletilmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, ayrıca onarım çalışmalarını hızlandırmak için uluslararası ortaklarla işbirliğinin güçlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, Tayvan'ın doğusunda geçen yılın sonunda meydana gelen ve 6 deniz altı kablosuna zarar veren depremin etkisini en aza indirmek için yedek kablolar kullanıldığı ve tüm kesintilerin şubat ayına kadar giderildiği aktarıldı.

Kabloların daha iyi korunmasına ve gömülmesine odaklanıldığı vurgulanan açıklamada, yeni kablo inşaatı için teşvik sağlandığı kaydedildi.

Tayvan'da 24 deniz mili içindeki kablo hasarlarının çoğunun gemi çapalarından, bu mesafenin ötesindeki hasarların ise çoğunlukla depremlerin tetiklediği deniz tabanı heyelanlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Tayvan hükümeti, 30 Mart'ta su altı kablolarının Çin'e ait bir gemi tarafından hasara uğratıldığını açıklamış ve söz konusu olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

