Tayvan'dan Uzaya Yeni Küp Uydu

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Tayvan, Japonya'daki üniversite ve şirketlerin işbirliğiyle geliştirdiği optik uzaktan algılama işlevli küp uyduyu uzaya gönderdi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, "Onglaisat" adı verilen uydu, SpaceX'in "Falcon 9" roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yollanan küçük küp uydu, bir ay içinde yerden 410 kilometre irtifada Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılarak test görevine başlayacak.

Tayvan Uzay Ajansı (TASA), 6 aylık görevde, yeni geliştirdiği uzaktan algılama sisteminin kilit teknolojilerini sınamayı hedefliyor.

TASA, Tayvan Yarı İletken Araştırma Enstitüsü ile Japonya'nın Tokyo Üniversitesinin Aeronotik ve Astronotik Bölümü'ne bağlı Akıllı Uzay Sistemleri Laboratuvarı (ISSL) ve bazı startup şirketlerinin işbirliği ve katkısıyla geliştirilen uydunun, her bir pikselin 2,8 metre yer alanına tekabül ettiği yüksek çözünürlüğe ulaşması planlanıyor.

Benzer sınıftaki uydular en fazla 5-6 metrelik birim çözünürlüğe ulaşabiliyor.

Uydunun, yüksek çözünürlüklü veri toplama ve görüntü sıkıştırma teknolojilerinden yararlanılmasına olanak sağlaması hedefleniyor.