Tayvan KMT Liderinden Çin'e Ziyaret
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayvan KMT Liderinden Çin'e Ziyaret

10.04.2026 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cheng Li-wun, Çin'deki ziyarette Şi Cinping ile görüşerek barış ve işbirliğini vurguladı.

Tayvan'da ana muhalefetteki Çin Milliyetçi Partisinin (Koumintang/KMT) Genel Başkanı Cheng Li-wun, Çin ana karasını ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Xinhua'nın haberine göre, Şi, 10 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden görevdeki ilk Koumintang lideri olan Cheng'i başkent Pekin'de kabul etti.

Şi, görüşmede, Çin ile egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın yakınlaşmasının ve bir araya gelmesinin "tarihin bir kesinliği" olduğunu ve bu eğilim değişmeyeceğini belirtti.

Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayan Çinlilerin barışa, kalkınmaya, iletişim ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Şi, Tayvanlıları Çin'i ziyaret etmeye, gençleri kariyerlerini ana karada sürdürmeye çağırdı.

Şi, "Tayvan'ın bağımsızlığı" fikrinin, Tayvan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barışa zarar veren asıl suçlu olduğunu ifade ederek, "Koumintang ve Çin Komünist Partisi, Tayvan Boğazı'nın iki yakasındaki vatanseverler ulusal davayı sahiplenmeli, Tayvan'ın bağımsızlığına ve yabancı müdahalesine karşı çıkmalı, ilişkilerin barışçı gelişimi için çalışarak Çin ulusunun ortak evini kararlılıkla korumalı." diye konuştu.

Çin ana karası ile Tayvan'ın sosyal sistemleri arasındaki farkın ayrılıkçılık gerekçesi olmaması gerektiğine işaret eden Şi, Çin-Tayvan ilişkilerinin barışçı gelişimine yönelik her türlü öneriye açık olduklarını, bu doğrultuda ellerinden gelen her çabayı göstereceklerini kaydetti.

"Savaşı önlemek için kurumsal bir çözüm bulmalıyız"

Koumintang lideri Cheng de Çin ile Tayvan arasında çatışmayı önlemek üzere kurumsal bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Savaşı önlemek ve ondan kaçınmak için kurumsal bir çözüm bulmalıyız. Tayvan Boğazı'nı çatışmaların barışçıl çözümü konusunda bir model haline getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Her iki tarafın sistemik ve sürdürülebilir diyalog ve işbirliği mekanizmasını planlayıp kurması gerektiğine işaret eden Cheng, bu yolla Boğaz'ın iki yakası arasındaki tüm çatışma sebeplerinin ortadan kaldırılarak barışın geri dönülmez kılınabileceğini vurguladı.

Cheng, Çin lideri Şi'yi bir gün Tayvan'da ağırlamayı istediklerini, Koumintang'ın gelecek iktidarında Çin liderlerinin Ada'yı bizzat görmelerini umduğunu dile getirdi.

10 yıl aradan sonra ilk ziyaret

Cheng ve Koumintang heyeti, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesinin davetiyle, 6 günlük ziyaret için 7 Nisan'da Çin'e gelmişti.

1912'de kurulan Çin Cumhuriyeti'nin o dönemdeki başkenti olan, Ciangsu eyaletinin idari merkezi Nancing şehrini ziyaret eden heyet, Koumintang'ın kurucu lideri Sun Yat-Sen'in mozolesini ziyaret ederek saygı duruşunda bulunmuştu.

Cheng, burada yaptığı konuşmada, ziyaretinin Tayvan Boğazı'nın iki yakasında yaşayan Çin halkı için barış tohumu ekmeyi amaçladığını ifade etmişti.

Nancing ve Şanghay'ın ardından Pekin'de temaslarda bulunan Cheng, 10 yıl aradan sonra Çin ana karasını ziyaret eden görevdeki ilk Koumintang lideri oldu.

En son 2016'da Koumintang lideri Hung Hsiu-chu, başkent Pekin ile Nancing'i ziyaret etmişti.

Tayvan'da 2016'da Çin'in bağımsızlık yanlısı olarak gördüğü Demokrat İlerici Partinin (DPP) iktidara gelmesinin ardından ada ile ana kara arasındaki siyasi temaslar kesilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Koumintang/KMT güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:22:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tayvan KMT Liderinden Çin'e Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.