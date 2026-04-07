Tayvan Muhalefet Lideri Çin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tayvan Muhalefet Lideri Çin'i Ziyaret Etti

07.04.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Koumintang lideri Cheng Li-wun, 10 yıl aradan sonra Çin ana karasına ziyaret gerçekleştirdi.

Tayvan'da ana muhalefetteki Çin Milliyetçi Partisinin (Koumintang/KMT) Genel Başkanı Cheng Li-wun'un, Çin ana karasına ziyaretine başladığı bildirildi.

???????Xinhua'nın haberine göre Cheng ve Koumintang heyeti, 7-12 Nisan tarihlerini kapsayan 6 günlük ziyaret için Şanghay şehrine ulaştı.

Heyet Şanghay'ın ardından, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti"nin o dönemdeki başkenti olan, Ciangsu eyaletinin idari merkezi Nancing şehri ile başkent Pekin'i de ziyaret edecek.

10 yıl aradan sonra Çin ana karasını ziyaret eden ilk görevdeki Koumintang lideri olan Cheng'in, ziyarette Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşmesi bekleniyor.

En son 2016'da Koumintang lideri Hung Hsiu-chu, başkent Pekin ile Nancing'i ziyaret etmişti.

Tayvan'da 2016'da Çin'in bağımsızlık yanlısı olarak gördüğü Demokrat İlerici Partinin (DPP) iktidara gelmesinin ardından ada ile ana kara arasındaki siyasi temaslar kesilmişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintang/KMT) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan Muhalefet Lideri Çin'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 15:32:18. #7.12#
SON DAKİKA: Tayvan Muhalefet Lideri Çin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.