Tayvan, TikTok'u ulusal güvenlik tehdidi olarak değerlendiriyor

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da hükümet sosyal paylaşım uygulaması TikTok'u "ulusal güvenlik tehdidi" olarak değerlendirdiklerini bildirdi.
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Dijital İşler Bakanı Audrey Tang, geçen hafta düzenlenen meclis oturumunda, Çinli Bytedance şirketinin ana ortağı olduğu TikTok'un ulusal enformasyon ve iletişim güvenliği açısından "tehlikeli ürün" olarak sınıflandırıldığını belirtti.
Bakan Tang, düşman devletlerin dolaylı veya doğrudan kontrol ettiği ürünlerin ulusal güvenliğe tehdit olarak değerlendirildiğini vurguladı.
Tayvanlı yetkilinin açıklaması, Ada'daki hükümetin TikTok konusunda tutumunun uygulamayı ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamayı tartışan ABD ile aynı çizgide olduğunu gösteriyor.
ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart'ta TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmiş, tasarı onay için Senato'ya gönderilmişti.
ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun onaylaması halinde yasayı imzalayarak yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.
"Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak.
Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.
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