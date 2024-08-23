Tayvan, yerli üretim 7 Narwhal denizaltısının yapımına onay verdi

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da yerli üretim 7 "Narwhal" denizaltısının yapımına onay verildiği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, kabine, Savunma Bakanlığının 2025-2038 yıllarında savunma tipi 7 denizaltının yapılmasına ilişkin önerisini kabul etti.

"Yerli Savunma Denizaltısı" (IDS) adı verilen program kapsamında üretilecek denizaltıların 8,88 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Çince "deniz gergedanı" anlamına gelen "Narwhal" adıyla anılan, "Hai Kun" sınıfı, yerli üretim savunma tipi denizaltı, ilk kez 28 Eylül 2023'te görücüye çıkarılmıştı.

Tayvan Uluslararası Gemi İnşa Şirketi (CSBC) tarafından üretilen denizaltılardan ilkinin liman ve deniz kabul testlerinin yapılmasının ardından, bu yılın sonunda donanmaya teslim edilmesi planlanıyor.

Onay verilen diğer 7 denizaltının yapımı ise 2038'e dek tamamlanacak.

Denizaltıların, Çin ile olası bir çatışmada Ada'nın savunacak Tayvan ordusuna asimetrik harp kabiliyeti sağlaması bekleniyor.