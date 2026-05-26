Tazehurmatu\'da Kurban Pazarına Yoğun İlgi

Irak'ın Kerkük kentinin güneyindeki Tazehurmatu nahiyesinde kurulan kurban pazarları yoğun ilgi görüyor.

Kurban Bayramı arifesinde Tazehurmatu nahiyesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarlarında hareketlilik yaşandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapıldı.

Besici Kays Mehran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bayram kurban pazarında hareketlilik olduğunu söyledi.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Mehran, küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışlarına ilginin büyük olduğunu aktardı.

Besici Ali Abdi, pazarın Kurban Bayramı boyunca açık olacağını bildirdi.

Fiyatlarda artış olduğunu aktaran Abdi, buna rağmen talebin yüksek olmasının memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.