TBB Başkanı Erinç Sağkan: Baroların görevi hukukun üstünlüğünü korumak - Son Dakika
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TBB Başkanı Erinç Sağkan: Baroların görevi hukukun üstünlüğünü korumak

TBB Başkanı Erinç Sağkan: Baroların görevi hukukun üstünlüğünü korumak

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, kanunların barolara verdiği önemli görevlerden birinin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı bağımsızlığını korumak olduğunu belirtti. Sağkan, baroların siyaset yapmadığını, sadece hukuk siyaseti yaptıklarını ve görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını vurguladı.

05.04.2024 18:37  Güncelleme: 18:43
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, kanunların barolara verdiği önemli görevlerden birinin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı bağımsızlığını korumak olduğunu bildirdi.

Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla "Ankara Barosu 100. Yılında Başkanlarıyla Buluşuyor" söyleşisi düzenlendi.

Söyleşiye, Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, önceki dönem Ankara Barosu başkanlarından olan TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Hakan Canduran ile avukatlar ve stajyer avukatlar katıldı.

Açılış konuşmasını ve söyleşinin moderatörlüğünü yapan Köroğlu, meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı ve Ankara Barosunun 100. kuruluş yıl dönümünün yıl içerisinde çeşitli etkinliklerle kutlanacağını aktardı.

Söyleşide bir konuşma yapan TBB Başkanı Sağkan, baroların birer meslek örgütü olduğunu, meslektaşlarının sorunlarını çözmeyi öncelikli görev olarak gördüklerini bildirdi.

Kanunların barolara verdiği önemli görevleri anlatan Sağkan, şunları söyledi:

"Kanunların bize verdiği çok önemli bir görev daha var. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve yargı bağımsızlığını korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak. Bu anlamda Anayasa'mızda yer alan evrensel hak ve özgürlüklere dönük bir saldırı olduğunda, bu saldırılara karşı ilk önce hukukçuların, avukatların ve onların meslek örgütü olan baroların buna karşı çıkması, vatandaşın yanında olup hak ve özgürlükleri savunması gerekiyor."

TBB Başkanı Sağkan, bazen baroların siyaset yaptıkları gerekçesiyle eleştirildiğini belirterek, "Bu yapılan onların söylediği anlamda bir siyaset değil. Bu bir hukuk siyasetidir. Baroların, avukatların kanundan kaynaklanan görevidir. Biz sadece bu görevimizi yerine getirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Baroların sivil toplum örgütü değil, kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olduğunu dile getiren Sağkan, "Haliyle bir konuya tepki gösteriyorsak eğer, bu tepkinin mutlaka ki hukuken içinin dolu ve etkin bir tepki olması gerekir. Bizden beklenen de zaten bu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ankara, Etkinlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBB Başkanı Erinç Sağkan: Baroların görevi hukukun üstünlüğünü korumak - Son Dakika

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