TBB Başkanı Sağkan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası kararına tepki gösterdi

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmasına rağmen mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi kararına tepki göstererek, "Kesinleşen 'memnu hakların iadesi' kararına karşı bir itiraz varsa izlenecek hukuki yöntem mevzuatımızda bellidir. Savcı görüldüsünün olmaması gibi gerekçelerle bu yöntemin by-pass edilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Öte yandan bir sene önce verilmiş bir karar hakkında seçimlerden iki gün önce bu işlemin gerçekleştirilmesi; adayın, onu aday gösteren siyasi partinin ve seçmenlerin yanıltılması çabasıdır" açıklamasını yaptı.

Van İl Seçim Kurulu, mazbatanın, resmi olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan yerine AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesini kararlaştırdı.

TBB Başkanı Erinç Sağkan da İl Seçim Kurulu'nun kararına bu akşam X hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Sağkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Kesinleşen 'memnu hakların iadesi' kararına karşı bir itiraz varsa izlenecek hukuki yöntem mevzuatımızda bellidir. Savcı görüldüsünün olmaması gibi gerekçelerle bu yöntemin by-pass edilmesi açıkça hukuka aykırıdır. Öte yandan bir sene önce verilmiş bir karar hakkında seçimlerden iki gün önce bu işlemin gerçekleştirilmesi; adayın, onu aday gösteren siyasi partinin ve seçmenlerin yanıltılması çabasıdır. Anayasa uyarınca seçimlerin düzen içerisinde yapılmasından Yüksek Seçim Kurulu sorumludur. ve bu sorumluluk en temelde seçmenin iradesini korumak görevini kapsamaktadır."