TBB'den Teğmen İhraçlarına Tepki

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(ANKARA)- Türkiye Barolar Birliği (TBB), teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin "Verilen hukuka ve vicdana aykırı cezaların idari yargı organları tarafından ortadan kaldırılacağından kuşku duymamakla birlikte, daha fazla gecikme yaşanması halinde kamuoyu vicdanında açılan derin yaranın telafisinin olmayacağı açıktır. Bu sebeple disiplin cezasının yürütmesinin de durdurulması gerekmektedir. Ulusumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'e vefanın cezalandırılmasına yönelik bu tavrı kabul etmediğimizi ve hukuki süreci sonuna kadar tereddütsüz bir şekilde takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

TBB, sosyal medya hesabından beş teğmenin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kararın hukuka aykırı ve yok hükmünde olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teğmenlere TSK'dan ayırma cezası verilmesi hukuka aykırıdır ve kamuoyu vicdanında yok hükmündedir"

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından, gelenekselleşmiş subay yeminini eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenler ile disiplin amirlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayırma cezası verilmesi hukuka aykırıdır ve kamuoyu vicdanında yok hükmündedir.

"Disiplin cezasının yürütmesinin durdurulması gerekmektedir"

TSK'nın itibarının zedelenmesine neden oldukları ileri sürülen subayların, resmi tören sonlandıktan ve devlet protokolü törenden ayrıldıktan sonra, henüz bir yıl öncesine kadar resmi törenin parçası olan subaylık yeminini etmeleri, iddia edildiği gibi TSK'nın itibarını da zedelememiş; bilakis subayların Cumhuriyet'e, Atatürk'e bağlılıklarını, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne sadakatlerini göstererek TSK'ya duyulan güveni artırmıştır. Verilen hukuka ve vicdana aykırı cezaların idari yargı organları tarafından ortadan kaldırılacağından kuşku duymamakla birlikte, daha fazla gecikme yaşanması halinde kamuoyu vicdanında açılan derin yaranın telafisinin olmayacağı açıktır. Bu sebeple disiplin cezasının yürütmesinin de durdurulması gerekmektedir. Ulusumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'e vefanın cezalandırılmasına yönelik bu tavrı kabul etmediğimizi ve hukuki süreci sonuna kadar tereddütsüz bir şekilde takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.