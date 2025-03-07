TBB ve GIZ, Deprem Bölgesine Yönelik İki Yeni Projeyi Değerlendirdi - Son Dakika
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TBB ve GIZ, Deprem Bölgesine Yönelik İki Yeni Projeyi Değerlendirdi

Türkiye Belediyeler Birliği ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu yetkilileri, deprem bölgelerinde sürdürülebilir istihdam ve yeşil iyileştirme projelerinin süreçlerini ele aldı. Projelerin, sosyal ve kültürel toparlanmaya katkı sağlaması hedefleniyor.

07.03.2025 17:36  Güncelleme: 17:52
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(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) yetkilileri, deprem bölgesindeki illerde "Sürdürülebilir İstihdamı Geliştirme ve Sosyo-Ekonomik Kalkınma Projesi" (RE-SEED) ile "Depremden Etkilenen Bölgede Yerel Kamu Hizmetleri İçin Katılımcı, Kapsayıcı ve Yeşil İyileştirme" (PACE) Projesi süreçlerini değerlendirdi.

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, GIZ Ülke Direktörü Anja Maria Dahl'i ziyaret etti. Görüşmede yeni başlatılan iki proje ele alındı.

GIZ Ülke Direktörü Anja Maria Dahl, konuşmasında uzun süredir TBB ile başarılı bir iş birliği yürüttüklerini belirterek, "Bugünkü ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum, umarım yakın zamanda tekrar bir araya gelebiliriz. Mevcut iş birliğimiz ve yürütülen projeler, gelecekte yeni projeleri hayata geçirmemiz açısından önemli bir katma değer sağlayacaktır" dedi.

Dahl, TBB ile yakın zamanda iki önemli proje yürüteceklerini hatırlatarak, "Bu projelerin başarılı şekilde uygulanması bizler için sadece bir öncelik değil, aynı zamanda başarmamız gereken bir zorunluluktur" ifadelerini kullandı. Ayrıca, ziyaretin güçlü bir iletişim ve iş birliğinin de önünü açtığını vurguladı.

"Belediyelerimizin kapasite gelişimini desteklemek en önemli sorumluluklarımız arasındadır"

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, GIZ ile yaptıkları iş birliğinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki tüm belediyelerin doğal üyesi olduğu ve ülkemizdeki tüm belediyeleri temsil etme yetkisine sahip tek mahalli idare birliği olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyelerimizin haklarını savunmak, kapasite gelişimini desteklemek ve iş birliğini artırmak en önemli sorumluluklarımız."

Yıldız, 25 Şubat 2025'te açılışı yapılan RE-SEED Projesi ile afet bölgesindeki sosyo-kültürel toparlanma sürecine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Yıldız, "Bu proje, çok paydaşlı bir yapı içerisinde uluslararası iş birliğinin önemini bir kez daha göstermiştir" dedi.

PACE Projesi ile deprem sonrası yeşil iyileşme planlarının hazırlanması, kamu hizmetlerine erişimin artırılması ve vatandaşlarla STK'ların iyileştirme süreçlerine katılımının sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Yıldız, "En az 11 pilot belediyenin seçilmesi planlanıyor ve belediyeler ile STK'lar tarafından hazırlanan en az 22 projeye hibe desteği sunulması öngörülüyor" diye konuştu.

GIZ ile iş birliğine devam

Önümüzdeki dönemde GIZ ile TBB iş birliğini daha da güçlendirerek, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydeden Yıldız, "Küçük ölçekli belediyelerimizin uluslararası fonlara erişimini artırmak ve Türkiye'nin yerel yönetim deneyimlerini dünya ile paylaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Yıldız, TBB'nin belediyelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda güçlenmesi için uluslararası ortaklıklarını artırarak devam edeceğini ifade etti.

TBB heyetinden davet

Ziyaretin sonunda, karşılıklı hediye takdimi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Yıldız, GIZ yetkililerini TBB'ye davet ederek, iş birliğinin daha da güçlenmesi temennisinde bulundu. Ziyarette, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan da hazır bulundu.

Kaynak: ANKA

Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Deprem, Son Dakika

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