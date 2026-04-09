TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Ara Seçim ve Uluslararası Toplantı Açıklamaları

09.04.2026 15:29
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ara seçim tartışmalarına, TBMM'nin işlevine ve 152'nci Genel Kurul toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, ara seçimlerin yapılabilmesi için TBMM Genel Kurulu'nun karar vermesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Tören Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelerek çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. Ara seçim tartışmalarına ilişkin olarak, 'Ara seçimin nasıl yapılabileceği bellidir, şartlar yerine geldiğinde ara seçim olur; ancak buna karar verecek olan TBMM Genel Kurulu'dur. Genel Kurul'un karar alması şarttır. Burada TBMM Başkanlığına en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır' dedi. Anayasa ve İç Tüzük'te kuralların açık olduğunu belirten Kurtulmuş, CHP'nin ara seçim talebine yönelik olarak bu belgeleri okumalarını tavsiye etti.

Kurtulmuş, 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Parlamentolararası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgi verdi. Toplantıya 157 ülkeden 4 bin 220 kişinin katılmasını beklediklerini söyleyerek, bu organizasyonun Türkiye'nin parlamenter diplomasideki etkin rolünü yansıttığını vurguladı. 'Hiçbir uluslararası platformu boş bırakmıyoruz' diyen Kurtulmuş, barış, küresel adalet ve insan hakları gibi temaların ele alınacağını ifade etti.

Meclis'in işlevsiz olduğu eleştirilerine yanıt olarak, TBMM'nin terör komisyonu gibi örneklerle görevlerini etkin şekilde yerine getirdiğini savundu. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde silahların bırakılmasının hızlandırılmasını beklediklerini belirtti. ABD'nin NATO'dan çekilme tartışmalarına ise, 'Trump'ın ne yaptığına bakmak lazım' diyerek yorum yapmaktan kaçındı.

