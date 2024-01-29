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TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE'de

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Abu Dabi'de ASELSAN BAE Ofisi'nin açılış törenine katılacak ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşme yapacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE\'de
29.01.2024 - 23:07,
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- TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE'de

ABU DABİ - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'in ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn'deki temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye geldi. Kurtulmuş, Al Bateen Havalimanı'nda BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer tarafından karşılandı.

Abu Dabi'de ASELSAN BAE Ofisi'nin açılış törenine katılacak olan Kurtulmuş, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşme yapacak.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile birlikte Türkiye-Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de Abu Dabi'ye geldi.

Kaynak: İHA
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