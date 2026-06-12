TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çanakkale'de Gazi Süleyman Paşa'yı Anma Törenine Katıldı

(ÇANAKKALE) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin ve Gelibolu'nun fethinin 672. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır beldesinde düzenlenen Gazi Süleyman Paşa'yı anma törenlerine katıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu yakalarında gerçekleştirilen kutlama töreni, Gelibolu'nun Bolayır beldesinde devam etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu Gazi Süleymanpaşa Camii'nde vatandaşlarla beraber cuma namazını kıldıktan sonra Bolayır'a geçti.

Beldede bulunan Gazi Süleyman Paşa Türbesi'ni ziyaret öncesinde, alp kıyafetli jandarma personeli tarafından kılıç ve baltayla saygı nöbetine başlandı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve Gazi Süleyman Paşa dualarla anıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca aynı külliyede bulunan Türk edebiyatında "vatan şairi" olarak anılan şair ve yazar Namık Kemal'in kabrine de ziyarette bulunarak dua etti. Kurtulmuş, Bolayır ziyaretinde vatandaşlarla da sohbet etti.

Öte yandan TBMM Başkanı Kurtulmuş, kutlama programı kapsamında Gelibolu Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.