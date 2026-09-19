TBMM Başkanı Kurtulmuş, Hacıbektaş\'ta Hacı Bektaş-ı Veli\'nin türbesini ziyaret etti

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek, "Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli'yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki türbesini ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'da kardeşlik ve dayanışma ruhunun kökleşmesinde büyük emekleri bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek gönül erenlerimizi yad ettik. Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli'yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.