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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri\'nde Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi
30.01.2024 - 11:14,
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde Wahat Al Karama Şehitliğini ziyaret etti. Anıta çelenk bırakan TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de yer aldı.

Kurtulmuş, Şehitlik Özel Defteri'ne şunları yazdı;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen dost ve kardeş ülke Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaretim vesilesiyle bu şehitlik anıtında bulunmaktan onur duyuyorum.

Vatanının her karış toprağı şehitlerin şerefli kanlarıyla sulanmış bir milletin evladı ve Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağımsızlığını ve topraklarının bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden kahraman askerlerin aziz hatıralarını saygıyla anıyorum.

Bu vesileyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki kardeşçe ilişkilerin, tayin edilen stratejik temelde daha da güçlenmesi yönündeki temennimizi ve bu doğrultuda çalışma irade ve azmimizi teyit ediyorum."

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirdi - Son Dakika
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