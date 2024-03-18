TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü\'nü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "109 yıl evvel Çanakkale'de vatan, bayrak, ezan için şehadete koşan kahramanlarımızın kazanmış olduğu onurlu ve gururlu zafer, nesiller boyu anılacak ve övünç kaynağımız olacaktır" dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'ne ilişkin X hesabından mesaj paylaştı. Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Aziz milletimizin tarihteki bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü şehitlerimize duyduğumuz büyük bir minnetle yad ediyoruz. Milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güzel, en somut örneklerinden olan Çanakkale Zaferi, aynı zamanda cesaretin ve direncin simgesidir.
Şanlı ecdadımızın, Çanakkale'de topyekün verdiği mücadele ve düşmanın karşısında tek yürek olarak vatan topraklarını koruma azmi ile milletimiz istiklal aşkını bir kez daha ortaya koymuştur. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizin yedi düvele ilanıdır.
109 yıl evvel Çanakkale'de vatan, bayrak, ezan için şehadete koşan kahramanlarımızın kazanmış olduğu onurlu ve gururlu zafer, nesiller boyu anılacak ve övünç kaynağımız olacaktır. Türkiye Yüzyılı inşasında bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev ise; Çanakkale gibi nice zaferlerden aldığımız güçle büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte omuz omuza çalışmaya; istiklalimiz ve istikbalimiz için her zaman birlik ve beraberlik içinde olmaya devam etmektir.
Çünkü biz, umutsuzluğa yer olmadığını, inancımızın ve birliğimizin her engeli aşabileceğini; Çanakkale ruhuyla nice zaferlere ve başarılara ulaşacağımızı 109 yıl önce cihana en gür sesimizle haykırmış bir milletiz. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum."
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