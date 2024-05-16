Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka'yı kabul etti.
Meclis'teki kabulde, Türkiye-Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Emine Yavuz Gözgeç ile Kosova-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Enis Kervan ve beraberindeki heyet yer aldı.
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