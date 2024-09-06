Numan Kurtulmuş\'tan Sayıştay\'a Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sayıştay Başkanı Metin Yener'i kabul etti. Meclis'te gerçekleşen bu basına kapalı görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi. Ancak, görüşmenin Türkiye'nin denetim mekanizmaları ve bütçe süreçleri açısından önemli olduğu düşünülüyor.
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7.09.2024 06:04:13. #1.12#
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