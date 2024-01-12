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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine ve millete başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, yaralı askerlere de acil şifalar diledi ve devletin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan askerler için başsağlığı diledi
12.01.2024 - 22:44,
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını ali, mekanlarını cennet eylesin.

Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selameti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

Kaynak: AA
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Numan Kurtulmuş, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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