TBMM Cinsel İstismar Davasında 3 Sanık Yeniden Tutuklandı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine TBMM'de stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar davasında tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü yeniden tutuklandı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davanın son duruşmasında, tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu tahliye edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise tahliye kararlarına itiraz ederek, dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.

Bir üst mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul ederek, sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu ve İbrahim Beşlioğlu'nun yeniden tutuklanmasına karar verdi. Üç sanığın yeniden tutuklandığı öğrenildi.