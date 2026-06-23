TBMM'de Çalışma Takvimi Onaylandı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündemine ilişkin sunduğu grup önerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, AK Parti Grubu'nun Meclis'in çalışma takvimi ve gündemine ilişkin sunduğu grup önerisi kabul edildi.

Kabul edilen öneri uyarınca, gündemin "Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmında bulunan 266, 277 ve 279 sayılı Kanun Teklifleri aynı kısmın sırasıyla 1'nci, 3'üncü ve 4'üncü sıralarına alınacak, bu kısımda bulunan diğer işlerin sırası buna göre teselsül ettirilecek.

Bugünkü birleşiminde Emniyet Teşkilatı ve basınla ilgili düzenlemeler içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar Genel Kurul açık kalacak.

Genel Kurul, 24 Haziran Çarşamba günkü birleşiminde gündemin "Seçim" kısmında Sayıştay Başkanı seçiminin yapılması ve bu seçimin tamamlanmasını müteakip aynı birleşimde Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar devam edecek.

TBMM Genel Kurulu, 25 Haziran Perşembe günkü birleşiminde Türk Kızılay Kanunu Teklifi görüşmeleri, 30 Haziran Salı günkü birleşiminde 223 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, 1 Temmuz Çarşamba günkü birleşiminde 237 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ve 2 Temmuz Perşembe günkü birleşiminde ise 242 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek.

Öte yandan Genel Kurul'da yapılan açık oylama sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" kabul edilerek kanunlaştı. Yapılan açık oylama sonucuna göre, toplam oy sayısı 290 iken kanun teklifini kabul edenlerin sayısı 233, reddedenlerin sayısı 52, çekimser kalanların sayısı ise 5 olarak kaydedildi.