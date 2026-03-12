TBMM'de CHP ile MHP Arasında Samimiyet Tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM'de CHP ile MHP Arasında Samimiyet Tartışması

12.03.2026 20:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin 'İBB davası' için TRT'de yayın önerisi TBMM'de tartışmalara yol açtı, önerge reddedildi.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda CHP'nin, kamuoyunda "İBB davası" olarak bilinen duruşmaların TRT'de canlı yayınlanmasına ilişkin önergesi görüşülürken CHP ile MHP grupları arasında "samimiyet" tartışması yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MHP'nin sözlerinin arkasında olup olmadığını görmek için, "Eğer sözlerinin arkasındalarsa buradan 'evet' oyu versinler. Biz burada bir samimiyet testi yapıyoruz" derken, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise MHP olarak görüşlerinin arkasında olduklarını ancak CHP'nin davayla arasına "kurumsal bir set çekmesi" gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da, CHP'nin kamuoyunda "İBB Davası" davası olarak bilinen duruşmalarının TRT tarafından canlı yayınlanmasına ilişkin önergesinin görüşmeleri esnasında CHP Grubu ile MHP Grubu arasında, "samimiyet" tartışması yaşandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP'nin önerisine ilişkin söz alarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşlerinin arkasında olduklarını vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de duruşmaların TRT'de canlı yayınlanmasını çok kez dile getirdiğini hatırlatan Akçay, "Cumhuriyet Halk Partisinin bu grup önerisi bu konunun bir araştırma komisyonu kurularak veya genel görüşme şeklinde görüşülmesi talebidir. Bunun kabul edilmesi dahi TRT'den yayınlanmasını sağlayacak bir husus da değildir. O bakımdan yani bu bir yasa teklifi görüşmesi de değildir. Bu görüşmeyle şöyle bir izlenim doğmaz: 'Eğer bu kabul edilseydi TRT'den yayınlanacaktı' anlayışı yanlış bir anlayıştır" dedi.

Günaydın: Sözlerinin arkasındalarsa buradan 'evet' oyu versinler

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Akçay'in ardından söz talebinde bulunarak, önergenin 9 Mayıs 2025 tarihinde verdiklerini, ardından Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte 2 Aralık 2025 tarihinde TBMM Başkanlığına önergeyi sunduklarını söyledi.

MHP'nin görüşmeler esnasında ret oyu verdiklerini hatırlatan Günaydın, "Eğer orada 'evet' oyu verseydiniz bu bir kanun teklifine dönüşecekti ve zaten TRT'den yayınlanacaktı. Bugün İç Tüzük 37'den yeniden onu buraya getirme imkanı yok. Meclisin maalesef mevzuatı buna uygun değil" ifadelerini kullandı.

Günaydın, Devlet Bahçeli'nin "Biz söylediğimizde haksız mıydık?" sözünü de anımsatarak, "samimiyet testi" yaptıklarını söyledi. Günaydın, "Eğer sözlerinin arkasındalarsa buradan 'evet' oyu versinler, yoksa burada 'Evet oyu versek de zaten yayınlanmayacak' demelerinin bir anlamı yok" diye konuştu.

Akbaşoğlu: AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu davanın hiçbir yerinde değiliz

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, herkesin adil yargılanma hakkı olduğunu kaydederek, "Her suç işleyenin de suçunun cezasını görmesi gerektiği de hem mevzuatın hem de kamuoyunun talebi. Dolayısıyla bu konuda biz hiç kimseye bir iftirada bulunmuş değiliz" dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu davanın "hiçbir" yerinde olmadıklarını dile getiren Akbaşoğlu, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun beraber yol yürüdüğü, 'sağ kolu' diye nitelendirilen kişilerin çeşitli itirafları, çeşitli şikayetleri üzerine ortaya çıkan bir dava var. Yani şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li. Kendi aralarındaki para kavgaları, iktidar kavgalarıyla ilgili bu yargılama zaten bunu açığa kavuşturacak. Dolayısıyla bu bir siyasi dava değil, bu bir hukuki dava" diye konuştu.

Akçay: Tavsiyemiz, bu davalarla ilgili CHP'nin kurumsal seddini çekmesi

Erkan Akçay, CHP Grup Başkanvekili Günaydın'ın konuşmasına ilişkin söz alarak yanıt verdi. Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"MHP'nin görüşünü samimiyet testine tabi tutmanıza hakkınız yok ama bizim MHP olarak CHP'ye bir tavsiyede bulunma hakkımız var. Cumhuriyet Halk Partisi, bu İmamoğlu davası ekseninde bu davayla ilgili iddialarla arasına kurumsal olarak bir set çekmemiştir, bu davaların adeta balıklama atlayıp bir tarafı haline gelmiştir. Bizim de tavsiyemiz, bu davalarla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal seddini çekmesi ve meseleyi yargıya havale etmesidir. Binlerce avukatları var. Türkiye'de bir yargı olduğuna da inanıyoruz. Kendilerine güveniyorlarsa kurumsal olarak bunu yapsınlar."

Günaydın ise, her siyasi partinin aldığı kararlara saygılı olduklarını belirterek, "Burada MHP'nin Sayın Genel Başkanının kürsüden defalarca vurguladığı konuya burada MHP milletvekillerinin aynı doğrultuda oy kullanıp kullanmayacaklarına bakacağız; bu bizim açımızdan bir samimiyet testidir. Siz de aynı samimiyet testini CHP için yapabilirsiniz" dedi.

MHP Grubu ile CHP Grubu arasında yaşanan tartışmanın ardından Başkanvekili Buldan önergeyi oylamaya sundu. CHP'nin genel görüşme önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Trt, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de CHP ile MHP Arasında Samimiyet Tartışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı Yaşlı çiftin hayatını kaybettiği yangının ardından vahşet çıktı
İzmir’de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı İzmir'de 3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı
Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP’den istifa etti Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
Maçtan önce ’’Hoş geldin’’ diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha bozdu, savaş uçakları Gazze’yi vurdu İsrail ordusu ateşkesi bir kez daha bozdu, savaş uçakları Gazze'yi vurdu
Günler sonra ortaya çıktı Avustralya’dan İranlı kadınlara görülmemiş yaptırım Günler sonra ortaya çıktı! Avustralya'dan İranlı kadınlara görülmemiş yaptırım

20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:20
İsrail’den Lübnan’da yeni katliam Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu
19:12
Şanlıurfa’da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
Şanlıurfa'da vahşet: 16 yaşındaki genç, 8 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü
19:12
Donald Trump’tan İran’a Dünya Kupası uyarısı
Donald Trump'tan İran'a Dünya Kupası uyarısı
18:54
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, öldürülen kız çocukları için intikam yemini etti
18:20
Eski Bakan Bahattin Şeker’e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
Eski Bakan Bahattin Şeker'e ait akaryakıt istasyonunda kavga: 1 polis ağır yaralı
17:58
Ankara’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 20:49:59. #.0.4#
SON DAKİKA: TBMM'de CHP ile MHP Arasında Samimiyet Tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.