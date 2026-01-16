Anka Haber Ajansı 16 Ocak Cuma Gündemi

09.00 - TBMM'de "cinsel istismar" iddiasına ilişkin açılan davada, Meclis lokantasında çalışan 5 sanık, Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi kadın örgütleri açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, Kasım 2025 dönemi ücretli çalışan istatistikleri ile Aralık 2025 dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu"nun açılış konuşmasının ardından, eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın sempozyuma konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 21. buluşmasını Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

?11.00 - 17.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Konak Belediye Başkanlığı, CHP Konak başkanlığını ziyaret edecek, çeşitli açılışlara katılacak. CHP İzmir İl Başkanlığı'nı da ziyaret edecek olan Karabat, basın açıklaması yapacak. ( GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

?11.15 - İzmir Valisi Süleyman Elban, Valilik Toplantı Salonu'nda İzmir'de gerçekleştirilen güvenlik ve asayişe ilişkin verileri paylaşılacağı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.03 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cuma namazını Kocatepe Camisi'nde kılacak. Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLİ/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya, Estonya ve Letonya dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya katılacak. (VILNIUS)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…