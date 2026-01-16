Anka Haber Ajansı 16 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anka Haber Ajansı 16 Ocak Cuma Gündemi

16.01.2026 09:05  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM lokantasında çalışan 5 sanık, Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'cinsel istismar' iddiasıyla hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesinde kadın örgütleri açıklama yapacak.

09.00 - TBMM'de "cinsel istismar" iddiasına ilişkin açılan davada, Meclis lokantasında çalışan 5 sanık, Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi kadın örgütleri açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

10.00 - TÜİK, Kasım 2025 dönemi ücretli çalışan istatistikleri ile Aralık 2025 dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Kiralık Sosyal Konut Sempozyumu"nun açılış konuşmasının ardından, eski Başbakan Yardımcısı  Murat Karayalçın sempozyuma konuşmacı olarak katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, 21. buluşmasını Çağlayan'da İstanbul Adliyesi önünde gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/İSTANBUL)

?11.00 - 17.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Konak Belediye Başkanlığı, CHP Konak başkanlığını ziyaret edecek, çeşitli açılışlara katılacak. CHP İzmir İl Başkanlığı'nı da ziyaret edecek olan Karabat, basın açıklaması yapacak. ( GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İZMİR)

?11.15 - İzmir Valisi Süleyman Elban, Valilik Toplantı Salonu'nda İzmir'de gerçekleştirilen güvenlik ve asayişe ilişkin verileri paylaşılacağı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

13.03 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cuma namazını Kocatepe Camisi'nde kılacak. Özel, Kocatepe Kültür Merkezi'nde Emeklilerin Onurlu Yaşam Hakkı Buluşması'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLİ/ ANKARA)

- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya, Estonya ve Letonya dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya katılacak. (VILNIUS)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Asliye Ceza Mahkemesi, Yerel Yönetim, Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Ankara, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anka Haber Ajansı 16 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı Yolcu internet ağ adını değiştirdi, THY uçağı acil iniş yaptı
Orkun Kökçü’nün Macaristan’a attığı gol, A Milli Takımımız’da yılın golü seçildi Orkun Kökçü'nün Macaristan'a attığı gol, A Milli Takımımız'da yılın golü seçildi
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Tanınmış avukat Ali Aydın’ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler Tanınmış avukat Ali Aydın'ı başını taşla ezerek öldüren caniden korkunç sözler
Ziraat Türkiye Kupası’nda sürpriz 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi
Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir 3 günlük grev kararı aldılar Verdiğiniz sipariş gelmeyebilir! 3 günlük grev kararı aldılar

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 12:04:22. #7.11#
SON DAKİKA: Anka Haber Ajansı 16 Ocak Cuma Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.