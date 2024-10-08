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TBMM'de, İsrail Saldırılarının Görüşüleceği Kapalı Oturum Başladı

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TBMM Genel Kurulu’nda, İsrail’in saldırıları, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve saldırıların Türkiye'ye yansımasıyla ilgili kapalı oturum başladı.

08.10.2024 16:19
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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve saldırıların Türkiye'ye yansımasıyla ilgili kapalı oturum başladı.

TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturumda, TBMM İçtüzüğü'nün 59. maddesi doğrultusunda Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Gazze'ye, Lübnan'a ve Suriye'ye yönelik saldırıları, çatışmaların bölgeye yayılması, Türkiye'nin aldığı tedbirler ve bölgedeki savaş riski konusunda bilgilendirme yapacak.

Oturuma, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan katıldı.

Kapalı oturum nedeniyle Genel Kurul Salonu'na dinleyici ve gazeteci alınmadı. Genel Kurul Salonu'nun bitişiğindeki basın büroları ve çay ocakları tamamen boşaltıldı ve kapılar kilitlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ekim'de TBMM'nun yeni yasama yılına başlaması nedeniyle yaptığı konuşmada, "İsrail saldırganlığı Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız" sözleri üzerine CHP, TBMM'nin bilgilendirilmesini talep etmişti.

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek. Bilgilendirmenin ardından kapalı oturum sona erecek, Genel Kurul açık oturumla gündemdeki konuları görüşmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

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