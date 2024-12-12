TBMM'de Suriye Dostluk Grubu Kurulacak

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(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için siyasi partilerin grup yönetimleriyle konuşarak TBMM bünyesinde Suriye Dostluk Grubu kurulması teklifinde bulunacaklarını belirtti.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Ortak basın toplantısında Suriye'deki gelişmelere değinen Kurtumuş, TBMM olarak Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini ifade etti.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bir başlangıç fikri olsun diye ilk kez burada ifade ediyorum. Şu anda Suriye'de muhatabımız olan bir parlamento yok. En kısa zamanda seçilmiş bir parlamentonun oluşmasını temenni ederiz. Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde, TBMM'deki siyasi partilerin grup yönetimiyle de konuşarak TBMM bünyesinde Suriye Dostluk Grubu kurmayı teklif edeceğiz.

Bu çerçevede arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Eğer Meclis'teki siyasi parti grupları da bu konuda ortak bir kanaat belirtirlerse en kısa süre içerisinde bir Başkanlık Tezkeresi olarak bunu TBMM Genel Kurulu'na getirerek, Suriye'deki gelişmeleri şimdiden taklip edecek bir dostluk grubunu her partinin katılımıyla oluşturmayı teklif edeceğiz."