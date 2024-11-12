TBMM'de Ticaret Bakanlığı Bütçesi Tartışmaları - Son Dakika
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TBMM'de Ticaret Bakanlığı Bütçesi Tartışmaları

İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, Ticaret Bakanı'nın bütçe sunumunu eleştirdi, sorunları vurguladı.

12.11.2024 13:59
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(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde sunum yapan Bakan Ömer Bolat'a, "İki iddianız var, kesintisiz ihracatı büyütmek ve cari açığın düştüğü. 'Cari açık sorun olmaktan çıkmıştır' dediniz bu ancak cehaletle açıklanabilir bir söz. Bu söz sizi çok mahcup edecek. Büyümemizin dış kaynağa bağımlı hale geldiğinden bahsetmiyorsunuz. 130 milyar dolarla aldığınız dış borcu 510 milyar dolara getirmişsiniz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmesi başladı. İsrail'le ticaret tartışması ve CHP'li vekillerin dövizlerle gerçekleştirdikleri protesto ile başlayan görüşmeler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sunumu ile devam etti. Sunum esnasında zaman zaman tansiyon yükseldiği görüşmeler, komisyon üyesi milletvekillerinin konuşmaları ile devam ediyor.

"Emsal ülkelerimize baktığımızda Türkiye'nin payı düşüyor"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarını eleştirdi. Usta, şunları söyledi:

"İki iddianız var, kesintisiz ihracatı büyütmek ve cari açığın düştüğü... 'Cari açık sorun olmaktan çıkmıştır' dediniz bu ancak cehaletle açıklanabilir bir söz. Bu söz sizi çok mahcup edecek. Büyümemizin dış kaynağa bağımlı hale geldiğinden bahsetmiyorsunuz. 130 milyar dolarla aldığınız dış borcu 510 milyar dolara getirmişsiniz. 189 milyar dolarlık net bir doğrudan yatırım girişimi olmuş, bu güzel bir şey. Bunun kötü yanı da şu; kriz döneminde kelepir fiyatına giden firmalarımıza bir yabancının gelmesine sevinecek bir durumumuz yok. Gayrimenkulümüzü satmışız, 70 milyar dolar taşımızı, toprağımızı satmışsınız cari açığı finanse etmek için. Bir şahlanış mı var; hayır. Sizin yanlış politikalarınız nedeniyle taşa toprağa yatırım yaptı Türkiye bu yüzden tıkandı. Bunun için de 70 milyar dolar yatırımcılara arazimizi, gayrimenkulümüzü sattık. Bu tabloyu iyi okumak lazım her şey güllük gülistanlık değil. Cari fazla bugünün hikayesi değil. Bu dönemlerin iki karakteristiği vardır; büyüme yavaşlar veya ülke krize girmiştir veya turizm aylarıdır. Dolayısıyla önemli olan cari fazlanın kalıcı olup olmadığı meselesi.  Büyüme daraldıkça cari fazlaya geçiyorsunuz. Bu ilişki sizin döneminizde bire bir böyle. 'Türkiye'nin Dünya hasılasında aldığı pay artıyor' söyleminde de emsal ülkelerimize baktığımızda Türkiye'nin payı düşüyor."

Usta, "İsrail'le ticaret" tartışmasına ilişkin ise "Filistin bizden demir çelik alıyor. Bunların hepsi İsrail'e gidiyor, Filistin görünüyor ama İsrail'e gidiyor. Yunanistan'la ihracatımız arttı çünkü Yunanistan üzerinden İsrail'e gidiyor" dedi.

"Bu açık kapıları bir an önce kapatmanızı temenni ediyorum"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci ise "İsrail'le ticaret" tartışmasına ilişkin şunları söyledi:

"Bu konu bizim için hassas bir konu çünkü vekilimiz Hasan Bitmez Meclis kürsüsünde bunu söylerken hayatını kaybetti. Ben şunu anlıyorum; sonuçta İsrail'le bir serbest ticaret anlaşmamız vardı. Biz 7 Ekim'de bu mesele başladığında, 3 Mayıs'ta da tamamen sonlandırılması var. Belki İsrail'in saldırılarını durdurmak onlarla ilişkileri kesmemek için bu iş devam ettirilmiş olabilir. Benim burada en hassas olduğum konu bunu görüp sesini çıkartan vatandaşlarımızın yaka paça gözaltına alınması bu ülkeye de iktidara da hiç yakışmamıştır. Siz aslında şunu söylediniz; Filistin'e bir mal gidecekse Filistin hükümeti buna onay veriyor, Filistin'den bize bir mal gelecekse biz onay veriyoruz. Dolayısıyla onların ve bizim bilgimiz dahili olmadan bir ticaret gerçekleşmez. Ancak Yunanistan ve başka ülke ticaretinde değiştirilerek mallar mı gidiyor? Burada bir terslik var.  İsrail'in bizden en çok talep ettiği ürün demir çelik, şu an bizim Filistin'e ithal ettiğimiz ürün demir çelik. Bu konuda başlangıçta belli gerekçelerle adım atılmadı ancak şu anda açık kapılar var mı? Bu açık kapıları da bir an önce kapatmanızı temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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