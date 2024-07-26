TBMM'de Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi

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(TBMM)- TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 18 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesini de içeren, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 18 maddesi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.