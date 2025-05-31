TBMM'den Ceviz Bahçelerine Don İncelemesi - Son Dakika
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TBMM'den Ceviz Bahçelerine Don İncelemesi

TBMM\'den Ceviz Bahçelerine Don İncelemesi
31.05.2025 18:47
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Kahramanmaraş'ta zirai don nedeniyle zarar gören ceviz bahçeleri incelendi. Üreticilerin destek beklentisi var.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde zirai dondan etkilenen ceviz bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Nisan ayındaki zirai donun sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Bozlar Mahallesi'ndeki ceviz bahçelerinde inceleme yapıp, üreticileri dinledi.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Bozlar, Çağlayancerit'in Türkiye'de ve dünyada tanınan coğrafi işaretli ceviz üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

İlçede yıllık yaklaşık 10 bin tonluk ceviz üretimi yapıldığını belirten Korkmaz, "Gördüğümüz kadarıyla ve ilçe müdürlerimizden, ilgili arkadaşlardan dinlediğimiz kadarıyla, cevizde hemen hemem tamamı dondan hasar görmüş. Bazı genç ağaçlarda da kurumalar ortaya çıkmış, yani bu gelecek dönemi de etkileyecek unsurlar." dedi.

Üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığından destek beklentisi içinde olduğunu aktaran Korkmaz, "Çiftçilerimiz, bu konunun Bakanlık tarafından acilen ciddiye alınarak gerekli ödemelerin yapılması noktasında bir beklenti içindeler. İnşallah biz de bu çalışmalarımızı bitirdiğimizde, Bakanlığımıza buradaki durumu bizzat komisyon olarak ileteceğiz. İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılır." ifadelerini kullandı.

Bölgenin 6 Şubat depremlerinden de etkilendiğini hatırlatan Korkmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgemiz zaten bir deprem felaketinden de geçti. Ardından bir de don felaketi yaşandı. Elbette hükümetimiz de bu konuyu yakinen ve ciddiyetle takip ediyor, bunun da farkındayız. Ama, biraz daha hızlı olmakta fayda var. Konunun sahadaki beklentisi bu yönde. Üreticilerimizin dertleri sadece bu dönemlik değil, gelecek yılları da içine alan gerek üretim, gerek ekonomik, gerek türev etkiler dediğimiz, diğer sektörleri de etkileyen faktörler söz konusu. Bu nedenle bakış açısını biraz daha geniş tutmakta fayda var."

Kaynak: AA

Çağlayancerit, Çiftçilik, İnceleme, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'den Ceviz Bahçelerine Don İncelemesi - Son Dakika

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