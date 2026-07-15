TBMM duvarında 15 Temmuz şehitlerine anlamlı video haritalama gösterisi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10'uncu yılı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) duvarına video haritalamayla Türk Bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı.

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz ruhunu ve milli birlik mesajını yansıtan video haritalama (mapping) gösterisi gerçekleştirildi. TBMM duvarına video haritalama ile Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Vatandaşların da katıldığı gösteride, 15 Temmuz gecesi milletin ortaya koyduğu destansı mücadele ve milli iradenin zaferi anlatıldı.