TBMM Genel Sekreteri Kırbıyık İstifa Etti

(TBMM) - TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın görevinden istifa ettiği iddia edildi. TBMM kaynaklarından alınan bilgiye göre, iki hafta izne ayrılan Kırbıyık, tekrar görevine dönmeyecek.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Sağlık Bakan Yardımcısıyken geçen yıl Haziran ayında TBMM Genel Sekreterliğine atanmıştı.