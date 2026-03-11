TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporu yayımlandı - Son Dakika
TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporu yayımlandı

TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporu yayımlandı
11.03.2026 14:40
TBMM Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının sadece turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve sınıflandırılmasında yetkili olduğu, buna karşılık yangın güvenliği ve işletme denetimlerinin belediyeler, il özel idareleri, itfaiye ve iş güvenliği birimleri gibi farklı kurumların sorumluluğunda bulunduğu vurgulandı.

Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırması Komisyonu raporu yayımlandı.

"Bolu Kartalkaya Mevkiinde Bulunan Bir Otelde Meydana Gelen Yangın Faciasının Tüm Boyutlarıyla Araştırılarak İlgili Kurum ve Kuruluşların Sorumluluklarının Tespit Edilmesi ve Benzer Olayların Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi" başlığını taşıyan raporda, kurumların görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat ayrıntılı biçimde ele alındı.

RUHSAT OLMADAN TURİZM İŞLETME BELGESİ VERİLEMİYOR

Raporda, konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi verilebilmesinin temel şartının, ilgili işletmenin öncelikle yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olması olduğu açık şekilde ifade edildi. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığının, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan herhangi bir işletmeye turizm işletmesi belgesi düzenlemesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Komisyon raporunda ayrıca bir işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmasının, söz konusu tesisin imar, çevre, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği gibi alanlarda yürürlükteki mevzuata uygun biçimde inşa edilip işletmeye açıldığının bir karinesi olarak kabul edildiği kaydedildi. Bu ruhsatın varlığının, ilgili kurumların kendi mevzuatları çerçevesinde gerekli inceleme ve denetimleri yaptığını ve herhangi bir sorun tespit edilmediğini gösteren bir belge niteliği taşıdığı ifade edildi.

Raporda ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının sadece turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve sınıflandırılması alanında yetkili olduğu, buna karşılık yangın güvenliği ve işletme denetimleri gibi kritik alanlarda sorumluluğun belediyeler, il özel idareleri, itfaiye teşkilatları ve iş güvenliği birimleri gibi farklı kurumlar arasında paylaşıldığı vurgulandı.

TURİZM İŞLETME BELGESİ TEKNİK UYGUNLUK DEĞİL, NİTELİK BELGESİ

Raporda, turizm işletme belgesinin nitelik belgesi olduğuna, turizm işletme belgesinin de tesisin teknik yeterliliğine (imar ve yangın güvenliği gibi) ilişkin bir belge olmayıp kalite belgesi niteliği taşıdığı belirtildi.

Yaklaşık bir yıl boyunca kamuoyunda Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden yürütülen tartışmaların ardından yayımlanan TBMM Araştırma Komisyonu raporu, konaklama tesislerinin ruhsatlandırılması ve güvenlik denetimlerinin farklı kurumların yetki alanında olduğunu ortaya koydu.

Raporda yangın güvenliği denetimlerinin Bakanlığın uhdesinde olmadığı belirtilirken, Bakanlığa yangın denetimi için doğrudan sorumluluk yükleyen bir tespit yer almadı.

