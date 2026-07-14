İYİ Partili Usta: 'Yolsuzluk varsa faturayı emekliye yıkamazsınız' - Son Dakika
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İYİ Partili Usta: 'Yolsuzluk varsa faturayı emekliye yıkamazsınız'

14.07.2026 13:11  Güncelleme: 14:15
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İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, bütçe yetersizliği gerekçesini eleştirerek, '2002'de imkanlar varken şimdi yok; yolsuzlukla bütçe eritilip fatura emekliye kesiliyor' dedi. CHP ve DEM Partili vekiller de emekli maaşı artışını ve TÜİK enflasyonunu eleştirdi.

(TBMM) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçe imkanlarının yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmelere tepki göstererek, hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi. Usta, "'Çok fazla bütçe imkanlarımız yok' deniliyor. Bütçenin geçmişte, 2002'de imkanları vardı da niye şimdi imkanları yok? Bu kadar yolsuzluk olursa şimdi gelirsiniz, bütün faturayı emeklinin üzerine yıkarsınız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi, turizm sektörüne prim desteği sağlanması ile imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerinin de yer aldığı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülüyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, sinema filmlerinin değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve desteklenmesine ilişkin desteklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesi kaynaklarından karşılanmasının öngörüldüğü maddeyi desteklediklerini söyledi.

Arı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne verilen desteği de sordu. Türkiye'nin en büyük sinema festivali olarak nitelendirdiği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 62'ncisinin düzenleneceğini hatırlatan Arı, şöyle konuştu:

"62 yıldır bu ülkede çok sayıda farklı iktidar geldi geçti. Çok sayıda turizm bakanı geldi geçti. Çok sayıda farklı partiden Antalya Büyükşehir ve Antalya Belediye Başkanı geldi geçti. 2022 yılından bu tarafa Bakanlığınız, iktidarınız, Antalya Film Festivali'ne hangi yardımı yapıyor? Hangi desteği veriyor? Ben size soruyorum. Mademki sizin niyetiniz sinema sektörüne destek, alın size işte Antalya Film Festivali, bu yıl 62'ncisi düzenlenecek. Ne maddi yardım yapıyorsunuz ne de oraya bakanlık temsilcisi ne de oraya bakanlığı temsil edecek bir bürokrat gönderiyorsunuz. Hatta yereldeki resmi bürokratlar dahi gelmiyor. Sizin sinemaya bakışınız işte ancak bu kadar."




Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne son desteğini 2022 yılında verdiğini söyleyen Arı, "Üstünden bu yılla beraber 4 yıl geçiyor. Antalya Film Festivali'ne maddi desteğiniz de yok, manevi desteğiniz de yok, açılışında da yoksunuz, ödül töreninde de yoksunuz. Böyle sizin sinema sektörüne olan desteğiniz. Sizden bu yılki film festivaline gerçekçi bir destek bekliyoruz. O zaman sizin samimi olduğunuzu ancak görebiliriz" ifadelerini kullandı.
DEM PARTİLİ OLUÇ: "TÜİK YÖNETİCİLERİ AĞIR VEBAL ALTINDADIR"
DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, düzenlemenin emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunları çözmediğini söyledi.
Emeklilerin sorunlarının Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarında sürekli gündeme geldiğine işaret eden Oluç, buna karşın yeterli adımların atılmadığını savundu. Teklifte esas alınan enflasyon oranına da değinen Oluç, "TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık tüketici enflasyonu olan yüzde 17,76 esas alınıyor. Bunun gerçek bir oran olmadığını herkes çok açık biçimde biliyor" ifadelerini kullandı.
TÜİK Başkanı'nın daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev yaptığını belirten Oluç, "Çok değerli bir bürokrattı ve yeni başkan oldu. Başarılar dileyeceğiz kendisine ama TÜİK'in bu tarzını devam ettirmesi, aslında emekliler ve emekçiler açısından son derece ağır bir yük yaratıyor. TÜİK yöneticileri, bu enflasyon oranı açıklamalarıyla ağır vebal altındadır. Özellikle, ocak ve haziran aylarında, aralık ve haziran aylarında yaptıkları açıklamalar için bu söylediğim geçerlidir" değerlendirmesinde bulundu.
"EMEKLİLER RESMİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ENFLASYONU YAŞIYOR"
Emeklilerin harcama kalemlerinin ağırlıklı olarak gıda, kira, enerji ve sağlık giderlerinden oluştuğuna dikkati çeken Oluç, şunları kaydetti:
"Bu kalemlerdeki enflasyon oranlarının artışının, ortalama enflasyon artışının çok üstünde olduğunu görüyoruz. Emekliler zaten resmi enflasyon oranının çok üzerinde bir enflasyonu fiilen yaşıyorlar, bu gıda, kira, enerji ve sağlık giderlerindeki fazla artışlar nedeniyle. Dolayısıyla emeklilerin yaşadığı yoksullaşmanın sadece enflasyon oranıyla açıklanmayacak bir yoksullaşma olduğunun görülmesi gerekiyor ama bu da görülmüyor. Yani esas itibarıyla emekliler artan milli gelir artışından, ekonomik büyümeden hak ettikleri payı alamıyorlar. Esas mesele buradan kaynaklanıyor. Yoksa '3 bin mi arttı, 5 bin mi arttı?' mesele bu değil."
İYİ PARTİLİ USTA: "BÜTÇENİN İMKANLARI NEDEN ORTADAN KALKTI?"
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçe imkanları ve emekli aylıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bütçe imkanlarının sınırlı olduğu yönündeki değerlendirmelere tepki gösteren Usta, "'Efendim, çok fazla bütçe imkanlarımız yok. Ondan sonra ne yapalım? Buradan kısmak durumundayız'. Bütçenin geçmişte, 2002'de imkanları vardı da niye şimdi imkanları yok? Bu kadar yolsuzluk olursa şimdi gelirsiniz, bütün faturayı emeklinin üzerine yıkarsınız. 'Emekli sabretsin, emekli tahammül etsin, emekli beklesin...' Böyle bir şey kabul edilemez. 'Çalmadık da şundan dolayı bozduk' diye söylersin. Kötü yönetim, verimsizlik ve hırsızlıktır bu ülkenin sorunu" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Irak petrolüyle ilgili iddialarını da dile getiren Usta, "Irak petrolü ile ilgili 1,5 milyar dolar hırsızlıkları yüzünden, orada birileri hırsızlık yapacak, cebine para koyacak diye benim devletim tazminat ödeyecek. Daha 30 milyar dolar da, turpun büyüğü de heybede bekliyor" dedi. Daha önce komisyonda dile getirdiği EPDK'yla ilgili sözlerini hatırlatan Usta, "Burada anlattım. 53 milyar dolar yolsuzluğu Excel dosyasını vererek anlattım. Bir taneniz çıkıp bir şey söyleyebildi mi? EPDK Başkanı buradaydı. Cevap verebildi mi? Enerji Bakanı buradaydı. Cevap verebildi mi?" diye konuştu.
Usta, konuşmasının sonunda ekonomik sorunların sorumluluğunun emeklilere yüklenemeyeceğini belirterek, "Bu kadar çalarsanız ondan sonra olacak iş bu. Çalmayacaksınız kardeşim, çalmayacaksınız. Hırsızlık yapıldı. Bu hırsızlığın ve kötü yönetimin sonucunda fatura getiriliyor, emekliye kesiliyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Partili Usta: 'Yolsuzluk varsa faturayı emekliye yıkamazsınız' - Son Dakika

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