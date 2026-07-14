İYİ Partili Usta: 'Yolsuzluk varsa faturayı emekliye yıkamazsınız'

(TBMM) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, bütçe imkanlarının yetersiz olduğu yönündeki değerlendirmelere tepki göstererek, hükümetin ekonomi yönetimini eleştirdi. Usta, "'Çok fazla bütçe imkanlarımız yok' deniliyor. Bütçenin geçmişte, 2002'de imkanları vardı da niye şimdi imkanları yok? Bu kadar yolsuzluk olursa şimdi gelirsiniz, bütün faturayı emeklinin üzerine yıkarsınız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda bugün, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi, turizm sektörüne prim desteği sağlanması ile imalat sanayine yönelik istihdam teşviklerinin de yer aldığı "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülüyor.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, sinema filmlerinin değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve desteklenmesine ilişkin desteklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermayesi kaynaklarından karşılanmasının öngörüldüğü maddeyi desteklediklerini söyledi.

Arı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne verilen desteği de sordu. Türkiye'nin en büyük sinema festivali olarak nitelendirdiği Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 62'ncisinin düzenleneceğini hatırlatan Arı, şöyle konuştu:

"62 yıldır bu ülkede çok sayıda farklı iktidar geldi geçti. Çok sayıda turizm bakanı geldi geçti. Çok sayıda farklı partiden Antalya Büyükşehir ve Antalya Belediye Başkanı geldi geçti. 2022 yılından bu tarafa Bakanlığınız, iktidarınız, Antalya Film Festivali'ne hangi yardımı yapıyor? Hangi desteği veriyor? Ben size soruyorum. Mademki sizin niyetiniz sinema sektörüne destek, alın size işte Antalya Film Festivali, bu yıl 62'ncisi düzenlenecek. Ne maddi yardım yapıyorsunuz ne de oraya bakanlık temsilcisi ne de oraya bakanlığı temsil edecek bir bürokrat gönderiyorsunuz. Hatta yereldeki resmi bürokratlar dahi gelmiyor. Sizin sinemaya bakışınız işte ancak bu kadar."