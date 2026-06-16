Sayıştay Başkanlığı için Yener ve Sazlık yarışacak - Son Dakika
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Sayıştay Başkanlığı için Yener ve Sazlık yarışacak

16.06.2026 18:18  Güncelleme: 19:43
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı için yapılacak aday seçimi gündemiyle toplandı. Komisyonda yapılan değerlendirmelerin ve oylamaların ardından, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık 8'er oy alarak belirlenen isimler oldu.

(TBMM) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı için yapılacak aday seçimi gündemiyle toplandı. Komisyonda yapılan değerlendirmelerin ve oylamaların ardından, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık 8'er oy alarak belirlenen isimler oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimi için toplandı. Sayıştay Başkanlığı için Sayıştay Başkanı Metin Yener, Sayıştay Başkan Yardımcısı Ahmet Tezcan, Sayıştay 4. Daire Başkanı İdris Bulut, Sayıştay 6. Daire Başkanı Nejla Eroğlu, Sayıştay 2. Daire Üyesi Beyami Özdemir, Sayıştay 7. Daire Üyesi Abdullah Şimşek, Sayıştay 8. Daire Üyesi Abdullah Doğru, Sayıştay Üyesi Mehmet Aksoy, Sayıştay Üyesi Ahmet Gümüş, Sayıştay Başsavcısı İsmail Altıntaş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık ile Keçiören Belediyesi Şehit Aileleri ve Gaziler Birim Sorumlusu Mustafa Gümüş aday oldu.

KOMİSYON AŞAMASI TAMAMLANDI, GÖZLER GENEL KURUL'DA

Plan ve Bütçe Komisyonu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda ilk olarak başkan seçimi için bir "Ön Seçim Geçici Komisyonu" oluşturdu. Bu geçici komisyonda yapılan oylamada en çok oyu alan iki aday Metin Yener ve Bahtiyar Sazlık oldu. Komisyon aşamasında seçilen iki adayın isimleri, nihai kararın verilmesi amacıyla TBMM Genel Kuruluna bildirilecek.

GİZLİ OYLAMA YAPILACAK

CHP'li komisyon üyelerinin katılmadığı Komisyon sürecinin tamamlanmasının ardından Sayıştay Başkanı, TBMM Genel Kurulunda yapılacak gizli oylama ile seçilecek. Genel Kuruldaki seçimde, Sayıştay Başkanı seçilebilmek için aranan belirli oy şartları bulunuyor. Buna göre, TBMM üye tamsayısının dörtte birinin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla, toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun oyu aranacak.

GÖREV SÜRESİ 5 YIL OLACAK

Genel Kurul tarafından seçilecek yeni Sayıştay Başkanının görev süresi 5 yıl olarak belirlenecek. Seçim takvimi işlerken mevcut başkanın görev süresi, yeni başkan göreve başlayıncaya kadar kesintisiz devam edecek. Görevi sona eren başkan ise boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak görevini sürdürecek. Bu kapsamda boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilecek ve kendisi "en kıdemli üye" olarak kabul edilecek.

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanı, Sayıştay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sayıştay Başkanlığı için Yener ve Sazlık yarışacak - Son Dakika

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