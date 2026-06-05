TBMM Stajyerlerine İstismar İddiasında Tahliye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TBMM Stajyerlerine İstismar İddiasında Tahliye

05.06.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasıyla yargılanan 4 sanık tahliye edildi.

TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyelerine hükmedildi.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Durmuş Uğurlu, Recep Seven ve Halil İlker Güner ile tutuksuz sanık Ramazan Çetin ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanık Uğurlu, suçlamaların kariyerini ve itibarını hedef aldığını, mağduriyet yaşadığını, 15 yıldır yüzlerce öğrenci yetiştirmiş biri olarak suçlamaların ağır geldiğini savundu.

Uğurlu, "Sert kişiliğimin karşılığında karşı taraf kine kapılmış, böyle iftirada bulunmuştur. Kızımın psikolojisi bozuldu. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Sanık Beşlioğlu da mağdurenin yanına rahatsızlık vermek için gitmediğini, kendisine cinsel içerikli mesaj atmadığını sadece canı sıkıldığı için sohbet amaçlı yazdığını iddia etti.

Sanık Seven ise isnat edilen suçlamaları reddettiğini belirterek, "Eğer böyle bir olay yaşanmışsa, neden 6 ay sonra ortaya çıktı? Neden bu şekilde bir kanıya vardılar? Her hafta öğretmenleri kontrol için geliyordu. Eğer ortada bir sorun veya olay varsa, neden o zaman gündeme gelmedi de 5 ay sonra böyle bir iddia ortaya atıldı?" diye konuştu.

Sanık Güner de 6 aydır cezaevinde olduğunu eşinin kendisine boşanma davası açtığı hayatının yerle bir olduğunu söyledi.

Mağdureye herhangi bir temasta bulunmadığını savunan Güner, "Telefon numarasını kendisi verdi, sosyal medyadan beni kendisi ekledi." dedi.

Tutuksuz sanık Çetin de beratini talep etti.

Tutuklu sanıklar tahliye edildi

Duruşmada söz alan mağdur aileleri de çocuklarının staj gördükleri süre boyunca sanıklar tarafından fiziki ve telefon mesajları yoluyla tacize uğradıklarını belirtti.

Birlikte çalıştıkları kişiler tarafından sürekli taciz içerikli mesajlara maruz kalmalarının çocuklarının psikolojisini bozduğunu anlatan aileler, sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Şikayetçi F.S.U. da söz alarak "Sanıkların '18 yaşından küçüktü, biliyordum' demesi dikkat çekicidir. Mesajların cinsellik içermediğini söylüyorlar. Mesajlarda, 'Eşimle mutsuzum, anlarsın ya' gibi ifadeler kullanmışlar ve sürekli bu minvalde mesaj atmışlar. Bunlar söylenecek sözler değildir." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrar ederek sanıkların cezalandırılmalarını ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını istedi.

Ara kararını açıklayan hakim, tutuklu sanıkların kaçma şüphelerinin bulunmaması, delillerin toplanmış olması ve sabit ikametgah adreslerinin bulunmasını dikkate alarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Duruşma 2 Temmuz'a ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük 4 mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalandıkları, eğitici-öğretici yükümlülüğü bulunan kişilerden olmaları nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Stajyerlerine İstismar İddiasında Tahliye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Belçika’da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı Belçika'da Türk Belediye Başkanı’na usulsüzlük nedeniyle kayyum atandı
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
286 yıla kadar hapsi isteniyordu Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü 286 yıla kadar hapsi isteniyordu! Mehmet Akif Ersoy iddianamesi mahkemeden geri döndü
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan çuval çuval para kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan çuval çuval para kazanacak
Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı Talimat ve para detayı kan dondurdu Can Polat cinayetinde tetikçinin ifadesi ortaya çıktı! Talimat ve para detayı kan dondurdu
Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak İşte tüm detaylar Süresiz nafaka iptal edildi, peki karar ne zaman geçerli olacak? İşte tüm detaylar
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti

12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:53
Galatasaray’dan Okan Buruk için karar
Galatasaray'dan Okan Buruk için karar
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:23
Aziz Yıldırım’dan 25 milyon euroluk yıldız
Aziz Yıldırım'dan 25 milyon euroluk yıldız
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:47
Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 12:48:52. #7.13#
SON DAKİKA: TBMM Stajyerlerine İstismar İddiasında Tahliye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.