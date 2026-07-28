TBMM Toplantıları ve Ekonomik Etkinlikler - Son Dakika
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TBMM Toplantıları ve Ekonomik Etkinlikler

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TBMM Genel Kurul toplanıyor; Bakanlar çeşitli önemli etkinliklere katılacaklar.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

DEM Parti TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- ???Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 11. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni ile 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin tanıtım resepsiyonuna katılacak.

(Ankara/11.00/19.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak İş İnsanları Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ve İran arasında 13 gün süren karşılıklı saldırılar sonrası bölgede devam eden gerilim ve taraflar arasındaki mutabakatın devamı için yürütülen müzakerelere dair gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda oynanacak rövanş maçı öncesi Zabrze Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli ekip son idmanını burada yapacak.

(Zabrze/19.00/19.30)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik ve bir oyuncusu, Zabrze Arena'da basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Zabrze/11.00)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Toplantıları ve Ekonomik Etkinlikler - Son Dakika

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