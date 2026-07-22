TBMM ve Parti Toplantıları Bugün - Son Dakika
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TBMM ve Parti Toplantıları Bugün

22.07.2026 00:10
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Bugün TBMM'de önemli görüşmeler ve parti toplantıları yapılacak. Ekonomi ve spor etkinlikleri de var.

6 Nisan 1920

1 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile görüşecek.

(TBMM/13.00/15.00)

2 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek için toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1 - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Sınır Kapıları ve Gümrükler Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile Bakanlıkta bir araya gelecek, TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirilecek Suriye'nin İdlib kentinde yapımına başlanan serbest bölgeye ilişkin tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.45/13.00)

2 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat Gölbaşı Veri Merkezi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3 - Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ile finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1 - ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2 - Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1 - Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, 2027 Yılı Hac Kurası Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1 - İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Finlandiya'nın Inter Turku ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

2 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktörü Vincenzo Italiano ve bir oyuncusu, burada basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30/14.00)

3 - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a konuk olacak Danimarka temsilcisi Midtjylland'in teknik direktörü Mike Tullberg ve bir oyuncusu, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip son çalışmasına burada çıkacak.

(İstanbul/17.15/18.00)

4 - Voleybol Kadınlar 2026 FIVB Milletler Ligi'nde final etabı, Çin'de başlayacak. Organizasyonun ilk günü çeyrek finalde İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya maçları oynanacak.

(Makau/16.00/19.30)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Spor, Son Dakika

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