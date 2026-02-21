TCG Anadolu\'dan TB-3 SİHA Uçuşu

NATO'nun Baltık Bölgesi 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti kapsamında, TCG Anadolu'dan kalkan TB-3 SİHA Baltık Bölgesi'nde 8 saat uçuş gerçekleştirerek 1700 kilometre mesafe kat etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, NATO Tatbikatlarındaki aktif katılımının yanı sıra, NATO'nun Baltık Bölgesi'nde icra edilen Artırılmış Teyakkuz Faaliyetlerine de destek sağladı. NATO'nun Baltık Bölgesi 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti kapsamında TB-3 SİHA, Baltık Denizi üzerinde görev yaptı. TCG Anadolu'dan kalkan TB-3 SİHA Baltık Bölgesi'nde 8 saat uçuş gerçekleştirerek 1700 kilometre mesafe kat etti" denildi.