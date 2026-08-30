TCG Enez Zafer Bayramı'nda Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ sahiline demirleyen mayın avlama gemisi TCG Enez, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Ziyaretçiler gemiyi gezme ve personelden bilgi alma fırsatı buldu.
30 AĞUSTOS Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ sahiline demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi 'TCG Enez', ziyarete açıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ'da özel limana demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi TCG Enez, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Gemide görevli personel, ziyaretçilere geminin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi. Ziyaretçiler ayrıca bol bol fotoğraf çektirip, gemiyi detaylı gezme fırsatı buldu.
Kaynak: DHA
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