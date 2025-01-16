TCG Gelibolu, Libya\'da Havada İkmal Yaptı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, Libya açıklarında helikopterle iniş-kalkış ve havada yakıt ikmali yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gelibolu fırkateyni Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, 10 Ocak 2025 tarihinde Libya açıklarında, helikopterle iniş/kalkış ve havada yakıt ikmali icra etti." ifadesine yer verildi.