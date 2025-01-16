Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Gelibolu fırkateyninin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, Libya açıklarında helikopterle iniş-kalkış ve havada yakıt ikmali yaptığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Gelibolu fırkateyni Türk Deniz Görev Grubu kapsamında, 10 Ocak 2025 tarihinde Libya açıklarında, helikopterle iniş/kalkış ve havada yakıt ikmali icra etti." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › TCG Gelibolu, Libya'da Havada İkmal Yaptı - Son Dakika
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