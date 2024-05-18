TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG Beykoz Korveti Silifke\'de ziyarete açıldı

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??????? Mersin'in Silifke ilçesinde, TCG Gemlik Fırkateyni ve TCG Beykoz Korveti 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

İlçedeki NATO (Ağalar) Askeri Limanı'na demirleyen gemileri ziyaret için gelen vatandaşlara görevliler tarafından bilgi verildi.

Kaymakam Abdullah Aslaner, AA muhabirine, iki geminin ilçeye gelmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Gemilerin vatandaşların ziyaretine açık olduğunu belirten Aslaner, "Deniz Kuvvetlerimizin, ordumuzun, milletimizin ve devletimizin gücünü görmekten dolayı çok mutluyuz. Bu kuvvetin bu hale gelmesinde emeği geçen tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

Bugün 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayan gemiler, yarın yine aynı saatlerde misafirlerini kabul edecek.