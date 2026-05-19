TCG Gurbet Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı
TCG Gurbet Tekirdağ'da Ziyarete Açıldı

TCG Gurbet Tekirdağ\'da Ziyarete Açıldı
19.05.2026 13:16
19 Mayıs etkinlikleri kapsamında TCG Gurbet hücumbotu Tekirdağ'da halka kapılarını açtı.

19 MAYIS Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Gurbet hücumbotu, Tekirdağ'da halkın ziyaretine açıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 22 ilde liman ziyareti programı gerçekleştirildi. Program çerçevesinde rüzgar sınıfı hücumbot TCG Gurbet, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki özel limana demirledi. Gemiyi ziyaret etmek isteyen çok sayıda kişi ve öğrenci limana geldi. Ziyaretçiler, gemiyi gezip, personelden bilgi aldı. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği geminin ziyareti sırasında vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Gemiyi çocuğuyla birlikte ziyaret eden İsmail Can Akan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çocuğumu getirdim. Gemimiz çok güzel. Böyle şeyler görmek gerçekten çok gurur verici. Vatandaşlarımızın çok ilgisini çekiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ederiz" dedi.

Gemiyi gezen çocuklardan Çınar Yalçın ise "Gemiyi gezdim. Çok beğendim. Bir daha gelmesini istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
